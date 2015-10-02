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    Григорчук: «Смолов показал свой класс»

    Главный тренер азербайджанской «Габалы« Роман Григорчук поделился своими впечатлениями от матча против «Краснодара», в котором его команда уступила на выезде со счетом 2:1.

    «Поздравляю «Краснодар» с победой. Обидно проиграть в таком матче. Соперник очень сильная команда, и в матче с ней мы увидели, как может сыграть «Габала». В первом тайме не смогли сыграть тот футбол, который хотели показать. Сыграли пассивно.

    Во втором тайме пошли в атаку. Можно было сохранить счет, но увидел, что можем победить. А в конце матча «Краснодар» провел нужные замены и те, кто вышли на поле, смогли изменить игру. Смолов вышел на замену и реализовал свой шанс, показав свой класс», – заявил Григорчук

    Источник: Azerisport.com

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    02.10.2015 06:45
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
    1443770780
    А он у него есть, этот самый класс?
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    ologreds
    1694997065
    numo444120
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