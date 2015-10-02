Григорчук: «Смолов показал свой класс»

Главный тренер азербайджанской «Габалы« Роман Григорчук поделился своими впечатлениями от матча против «Краснодара», в котором его команда уступила на выезде со счетом 2:1.

«Поздравляю «Краснодар» с победой. Обидно проиграть в таком матче. Соперник очень сильная команда, и в матче с ней мы увидели, как может сыграть «Габала». В первом тайме не смогли сыграть тот футбол, который хотели показать. Сыграли пассивно.

Во втором тайме пошли в атаку. Можно было сохранить счет, но увидел, что можем победить. А в конце матча «Краснодар» провел нужные замены и те, кто вышли на поле, смогли изменить игру. Смолов вышел на замену и реализовал свой шанс, показав свой класс», – заявил Григорчук