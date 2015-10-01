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    Лига Европы. «Краснодар» сумел обыграть «Габалу»

    В матче второго тура Лиги Европы «Краснодар» одолел «Габалу». На ранний гол Вандерсона гости ответили мячом Додо, а решающий гол в концовке матча провел вышедший на замену Смолов.

    Напомним, что в этой группе также выступают ПАОК и «Боруссия» Д.

    Лига Европы. Группа C. 2-й тур

    Краснодар (Россия) – Габала (Азербайджан) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 8; 1:1 – Додо, 51; 2:1 – Смолов, 84.

    Краснодар: Синицын, Страндберг, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Мамаев (Лаборде, 66), Газинский (Жоаозиньо, 76), Каборе, Ахмедов, Вандерсон, Ари (Смолов, 60).

    Габала: Безотносный, Станкович, Зенев, Додо, Вернидуб, Гай, Рикардиньо, Дашдемиров, Перейра, Антонов (Зец, 74), Меца (Садыгов, 46; Заргаров, 90).

    Предупреждения: Перейра, 45; Енджейчик, 72; Станкович, 80; Гранквист, 82; Ахмедов, 87; Садыгов, 88.

    Судья: Марцин Борски

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 23:57
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    Комментарии (13)
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    AZERBAYCAN..
    1443733805
    ну что встретимся в баку.....
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    fanat krasnodara
    1443733965
    СПАСИБО фк краснодару за победу да сложно да неожидано ну молодцы из последних сил добились победу
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    fanat krasnodara
    1443734148
    борусия сыграла в ничью ахах)))
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    Вомбат
    1443734174
    Хороший заголовок. Краснодар-таки сумел обыграть грозу футбольного Закавказья, широко известную в узких кругах Габалу. Типа - спортивный подвиг. Так глядишь через год-другой и Карабах обыграть смогут.
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    HardPony
    1443734392
    смолов> кококорин
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    westerose
    1443772844
    Что за фигня, постоянно на некоторых новостях Извините, запрашиваемая страница не найдена.
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    ologreds
    1694997066
    numo444104
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