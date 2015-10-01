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    Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Скендербеу»

    В матче второго тура Лиги Европы «Локомотив» одолел «Скендербеу» со счетом 2:0. Авторами голов стали Ниассе и Самедов.

    Напомним, что в этой группе также выступают «Бешикташ» и «Спортинг».

    Лига Европы. Группа H. 2-й тур

    Локомотив (Россия) – Скендербеу (Албания) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ниассе, 34; 2:0 – Самедов, 73.

    Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Чорлука, Логашов, Янбаев, Фернандеш (Миранчук, 46), Коломейцев (Ндинга, 66), Самедов, Тарасов, Майкон, Ниассе (Шкулетич, 81).

    Скендербеу: Шехи, Яшаница, Вангели, Радаш, Нимага, Абази (Арапи, 75), Латифи (Шкефи, 71), Лиляй, Салихи, Бериша, Олаинка (Проньи, 87).

    Предупреждения: Бериша, 43; Логашов, 70.

    Судья: Орель Гринфилд.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 21:51
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    Комментарии (12)
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    ElninoO
    1443725708
    что-то какая-то не хорошая расслабленность чувствуется у наших команд на этой неделе, столько на валидол приходится тратить)) Но хоть побеждают - это радует.))
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    Zaytsevan51
    1443725811
    молодчики! уверено!
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    EVM
    1443725959
    Молодцы Паровозы! С победой! Третья российская команда одержала победу и порадовала россиян. Будем надеяться, что Краснодар с Рубином, тоже порадуют нас своими победами.
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    Kollljan
    1443726812
    Сыграли хорошо, несмотря на то, что команду Скендербеу многие узнали сегодня впервые в жизни.
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    sir_Alex
    1443726841
    Молодцы, с победой!
    Ответить
    Не фан.
    1443726979
    Даже Торпедо Армавир выиграло бы у Скендербеу с большим счётом. Жаль, что этот "суперклуб" не попался злым сербам.
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    pravda
    1443768538
    В частности, фанаты Локомотива несколько раз скандировали сербскую кричалку "Убей албанца". По всей вероятности, за этот инцидент УЕФА применит санкции к железнодорожникам. Дурдом!!!!
    ! Достали эти неадекваты на трибунах!!!! Шпана долбаная!!!
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    ologreds
    1694997067
    numo444090
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