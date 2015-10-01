Ринат Билялетдинов: «В победе «Краснодара» не сомневаюсь»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свой прогноз на матч второго тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Габалой». Специалист ожидает уверенной победы «Краснодара».

«В победе «Краснодара» не сомневаюсь. Думаю, два мяча подопечные Олега Кононова должны забить. А как пойдет дальше, будет зависеть от установки – либо команда решить играть в экономном режиме, готовясь к матчам внутреннего чемпионата, либо будет до конца ловить момент. Думаю, «Краснодар» не пропустит», – говорит Билялетдинов.

Матч «Краснодар» – «Габала» состоится 1 октября. Начало в 22.00.