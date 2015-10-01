Билялетдинов: «Скендербеу» умеет играть в футбол»

Бывший наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от игры железнодорожников против албанского «Скендербеу» на групповом этапе Лиги Европы.

«Локомотив» не должен испытать проблемы в матче против «Скендербеу». Главное – избежать лишних карточек. Не успевая за «железнодорожниками», албанская команда может прибегнуть к тактике мелкого фола. Такой неприятный стиль игры, который может вызвать на ответные действия: посадить москвичей на желтые карточки, заработать удаления. Такая провоцирующая система некрасива, но это один из способов добычи результата. Только в этом вижу шансы албанцев.

Впрочем, просто так в групповой турнир не попадешь – значит, «Скендербеу» умеет играть в футбол. Но вторая сторона вопроса – как тебе дают это делать. Счет 3:0 в пользу «Локо» был бы отличным результатом. Но поставлю на 3:1», – сказал Билялетдинов.