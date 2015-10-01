«Рубин» – «Бордо». Онлайн-трансляция

«Рубин« неудачно стартовал на групповом этапе Лиги Европы, уступив соответственно «Сьону« (1:2). Казанцев на сей раз ждет более именитый соперник. Шесть лет назад «Бордо« выигрывал чемпионат Франции, и пусть сейчас жирондинцы не столь амбициозны, они по-прежнему на слуху в Европе. «Рубин» переживает непростой период. В чемпионате России команда набрала лишь семь очков, причем в минувшее воскресенье уступила дома «Уралу« – 1:2. Неясной остается ситуация с главным тренером. Валерий Чалый, исполняющий обязанности наставника после расставания с Ринатом Билялетдиновым, по всей видимости, фигура временная. Но с назначением постоянного клуб не спешит. Возможно, положительные результаты в ближайших встречах изменят мнение руководства клуба на этот счет.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Бордо». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:00, не пропустите!