Лига 1. «Лион» уступил «Бордо» и другие результаты

В матче восьмого тура Лиги 1 «Бордо» на своем стадионе обыграл «Лион». На голы Хазри, Плашила и Пабло гости ответили лишь голом Бове.
В других встречах тура «Кан» был сильнее «Гезелека», «Бастия» разгромила «Тулузу», а «Ренн» и «Труа» разошлись миром.
Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур
Голы: 1:0 – Хазри, 17; 2:0 – Плашил, 40; 3:0 – Пабло, 45; 3:1 – Бове, 78.
Голы: 1:0 – Равелин, 28; 2:0 – Имору, 56.
Голы: 0:1 – Пи, 12; 1:1 – Диане, 71.
Голы: 1:0 – Палмиери, 9; 2:0 – Скиллаччи, 32; 3:0 – Скиллаччи, 43.