Видеотрансляция матча «Волга» НН – «Спартак» – на «Бомбардире»

«Спартак« отправился в Нижний Новгород практически в боевом составе: в Москве остались травмированные Гранат, Джано и Мовсисян, а так же Дмитрий Комбаров, Ромуло и Широков, которым Дмитрий Аленичев дал отдохнуть. Что касается нижегородской «Волги«, то наставник команды Андрей Талалаев рассчитывает на сплоченность и самоотдачу своих подопечных в этой встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Волга» (Нижний Новгород) – «Спартак». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!