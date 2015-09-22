Аллегри: «Наша цель – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 5-го тура серии А против «Фрозиноне» рассказал о текущих задачах клуба на сезон и рассказал про изменения в составе на ближайшую игру.

«Наша ближайшая цель – выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и в Манчестере мы сделали первый шаг.

Старт «Интера» меня не удивил. Это солидная команда с хорошим подбором игроков. Наша задача на завтра – победить и продолжить подниматься в таблице.

Нето сыграет вместо Буффона, а Касерес не будет участвовать в матче. Если Мората будет готов, возможно, мы выпустим его на поле. Асамоа тренируется с командой и скоро сможет выходить на поле», – сказал Аллегри.