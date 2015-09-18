Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью может быть дисквалифицирован за сексизм

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью может быть дисквалифицирован. Футбольная ассоциация Англии начала расследование инцидента, случившегося в матче первого тура Премьер-лиги «Челси» - «Суонси Сити». Предметом расследования является поведение наставника синих в отношении врача команды Евы Карнейро. После матча Моуринью позволил себе критику в адрес медицинского штаба команды, а также использовал нецензурную брань и оскорбления.

    Сообщается, что в FA прислано анонимное письмо с обвинениями в сексизме в адрес главного тренера «Челси». Отметим, в случае признания вины Моуринью, ему грозит пять матчей дисквалификации.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 сентября 2015, 23:22

      Да, да, конечно! Моур не хотел пускать мед. штаб на поле, потому что там была баба! Бабам не место на футбольном поле, считает Моур! Это оскорбительно! Как он посмел?!

      Полный кртинизм, бл... *рукалицо*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 18 сентября 2015, 22:18

      Бабу нового чем-то обидел?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 сентября 2015, 20:26

      У Жозе колпак совсем течёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      spectator 18 сентября 2015, 19:37

      и каких только обвинений нет в этой гейропе)))) сексизм , ну надо же))))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > spectator 19 сентября 2015, 12:01

      помоему лучше бороться с сексизмом в европе, чем с беспределом врачей, ментов и чиновников у нас которые на повседневной основе совершают куда большие правонарушения...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11