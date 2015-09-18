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    Леманн: «Моуринью хочет показать, что он может стать чемпионом, даже с плохим стартом»

    Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Йенс Леманн прокомментировал неудачный старт сезона «Челси» и поведение главного тренера синих Жозе Моуринью.

    «Возможно, Моуринью хочет продемонстрировать людям то, что, даже с плохим стартом, он может стать чемпионом. И это вновь будет расценено как нечто особенное. Но посмотрим. Я сомневаюсь в этом, потому что они уже отстают от «Манчестер Сити» на 11 или 12 очков, так что ему придется показать что-то по-настоящему особенное, чтобы взобраться на вершину вновь. Я не знаю способен ли он на это», - сказал Леманн.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2015 14:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Don Drakon 18 сентября 2015, 14:47

      Вряд ли это так.

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