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    В Англии может произойти первый случай дисквалификации за симуляцию

    В английском футболе начинают применять дисквалификации к симулянтам.

    Перед началом этого сезона Футбольная ассоциация Англии ввела правило, согласно которому, игрок, симулировавший травму, может быть дисквалифицирован, если симуляция повлекла за собой удаление соперника. Первым футболистом, наказанным за актерское мастерство, может стать Сар Кабба, который играет в пятом по силе дивизионе Англии за «Уэллинг Юнайтед».

    В матче между «Уэллингом» и «Транмер Роверс» был удален защитник последних Ритчи Саттон, который получил красную карточку за нарушение на Кабба. Сатттон подал апелляцию, которую FA удовлетворила. Затем было вынесено предварительное решение FA о дисквалификации симулянта, и теперь ассоциация ожидает от Кабба ответа на это решение.

    Футболист может быть дисквалифицирован на три матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 10 сентября 2015, 08:05

      Сатттон?

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