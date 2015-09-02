Вместительность «Стэмфорд Бридж» будет увеличена до 60 тысяч человек

После завершения этого сезона начнется активная фаза реконструкции стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».

«Челси» намерен последовать примеру другого лондонского клуба – «Арсенала», который после переезда на новый стадион значительно увеличил свои доходы. Но перед этим «аристократам» придется потратиться: владелец клуба Роман Абрамович намерен выделить на реконструкцию примерно 500 миллионов фунтов.

Основным изменением станет увеличение вместительности арены с нынешних 42-х тысяч зрителей до 60-ти тысяч. Кроме того, поменяется и внешний вид стадиона: реконструкция будет выполнена в готическом стиле.