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    Вместительность «Стэмфорд Бридж» будет увеличена до 60 тысяч человек

    После завершения этого сезона начнется активная фаза реконструкции стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».

    «Челси» намерен последовать примеру другого лондонского клуба – «Арсенала», который после переезда на новый стадион значительно увеличил свои доходы. Но перед этим «аристократам» придется потратиться: владелец клуба Роман Абрамович намерен выделить на реконструкцию примерно 500 миллионов фунтов.

    Основным изменением станет увеличение вместительности арены с нынешних 42-х тысяч зрителей до 60-ти тысяч. Кроме того, поменяется и внешний вид стадиона: реконструкция будет выполнена в готическом стиле.

    Источник: iSport.ua

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    02.09.2015 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 сентября 2015, 23:48

      Оооохооо! Посмотрим!

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