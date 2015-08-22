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    Моуринью: «Виллиан делает то, чего не делает Педро»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не собирается расставаться с полузащитником Виллианом, которого связывали с возможным переходом в «ПСЖ» или «Баварию». Слухи о возможном уходе бразильца значительно усилились после подписания лондонцами контракта с Педро.

    «Игроки все разные. И Виллиан делает то, чего не делает Педро.

    Одним из лживых заявлений, которое я читал, было то, что мы собираемся продать Виллиана и что другие команды им живо интересуются. Они, может, и интересуются, но точно его не получат», – заверил Моуринью.

    Источник: Sports.ru

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    22.08.2015 09:12
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