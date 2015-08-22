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    Аквилани: «Спортинг» проявил серьезный интерес ко мне, поэтому решение о переходе принял легко»

    Новичок «Спортинга» Альберто Аквилани, который дебютировал за команду в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (2:1), отметил, что с легкостью принял предложение лиссабонского клуба.

    «Спортинг» проявил серьезный интерес ко мне, поэтому я принял решение довольно легко, – приводит Tmw слова Аквилани. – В Италии никто не делал конкретных предложений, и я выбрал вариант, наиболее подходящий к моим характеристикам. К тому же мне хотелось попробовать что-то новое. Это отличный клуб, который борется за титулы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 07:20
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