Аквилани: «Спортинг» проявил серьезный интерес ко мне, поэтому решение о переходе принял легко»

Новичок «Спортинга» Альберто Аквилани, который дебютировал за команду в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (2:1), отметил, что с легкостью принял предложение лиссабонского клуба.

«Спортинг» проявил серьезный интерес ко мне, поэтому я принял решение довольно легко, – приводит Tmw слова Аквилани. – В Италии никто не делал конкретных предложений, и я выбрал вариант, наиболее подходящий к моим характеристикам. К тому же мне хотелось попробовать что-то новое. Это отличный клуб, который борется за титулы».