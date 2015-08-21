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    Моуринью: «Мы не уводили Педро у «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал переход игрока "Барселоны" Педро в состав лондонского клуба.

    "Я не могу сказать, что "Юнайтед" проиграл, а мы выиграли. Дело в том, что Педро - игрок, который нам нравится давно. Я хочу побеждать "Манчестер Юнайтед" только на поле. Наша работа заключается не в том, чтобы подписать игрока, которого хочет другой клуб. Наша работа - подписывать футболистов, которых хотим мы сами", - заявил Моуринью на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Премьер-лиги против "ВБА".

    Напомним, ранее британские СМИ сообщали о том, что "Челси" увел Педро у "красных дьяволов" в тот момент, когда сделка между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" была практически завершена.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.08.2015 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Garri98 22 августа 2015, 00:39

      Через год вы будите икать кому его слить.

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