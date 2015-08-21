Моуринью: «Мы не уводили Педро у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал переход игрока "Барселоны" Педро в состав лондонского клуба.

"Я не могу сказать, что "Юнайтед" проиграл, а мы выиграли. Дело в том, что Педро - игрок, который нам нравится давно. Я хочу побеждать "Манчестер Юнайтед" только на поле. Наша работа заключается не в том, чтобы подписать игрока, которого хочет другой клуб. Наша работа - подписывать футболистов, которых хотим мы сами", - заявил Моуринью на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Премьер-лиги против "ВБА".

Напомним, ранее британские СМИ сообщали о том, что "Челси" увел Педро у "красных дьяволов" в тот момент, когда сделка между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" была практически завершена.