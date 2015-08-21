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    Григорчук: «Не путайте «Габалу» с «Манчестер Юнайтед»

    Украинский наставник азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0).

    «Хотелось бы лучшего результата, но жаловаться не приходится. В плане самоотдачи не могу упрекать игроков. Мне понравилось, как мы играли вторую часть первого тайма. Могли бы добиться большего в плане результате.

    Не согласен с мнением, что такая игра не позволит нам подняться выше четвертого места в чемпионате. Что это значит? Вы нас не путайте с «Манчестер Юнайтед». Я считаю, что мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. И мы будем играть еще лучше. Сделаем трансферные ходы. Заргаров и Мамедов сыграли неправильно, выйдя с замены.

    Чувствовалось ли отсутствие Джавида Гусейнова? Для нас он важный игрок и это ощутимая потеря. Но команда в плей-офф, и мы не можем зависеть от одного футболиста. Мы атаковали не одним Джавидом, а всей командой. Считаю, что мы не должны говорить об этом. У нас есть сильные футболисты, которые еще проявят себя.

    Мы хотели сделать трансферы до плей-офф раунда, но не так просто это реализовать. Нужна сильнейшая конкуренция. Пока этого добиться не удалось. Нам нужен один атакующий футболист. Но трансфера ради трансфера не будет», – сказал Григорчук.

    Источник: Azerisport.com

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    21.08.2015 10:35
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    Комментарии (4)
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    anri1703
    1440148296
    причем тут МЮ?
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    FRZZ
    1440162057
    На своем поле нужно было забить грекам хотя бы один гол.
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    mahir766
    1440169833
    поживем увидем
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    ologreds
    1694997350
    numo439728
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