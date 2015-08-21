Григорчук: «Не путайте «Габалу» с «Манчестер Юнайтед»

Украинский наставник азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0).

«Хотелось бы лучшего результата, но жаловаться не приходится. В плане самоотдачи не могу упрекать игроков. Мне понравилось, как мы играли вторую часть первого тайма. Могли бы добиться большего в плане результате.

Не согласен с мнением, что такая игра не позволит нам подняться выше четвертого места в чемпионате. Что это значит? Вы нас не путайте с «Манчестер Юнайтед». Я считаю, что мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. И мы будем играть еще лучше. Сделаем трансферные ходы. Заргаров и Мамедов сыграли неправильно, выйдя с замены.

Чувствовалось ли отсутствие Джавида Гусейнова? Для нас он важный игрок и это ощутимая потеря. Но команда в плей-офф, и мы не можем зависеть от одного футболиста. Мы атаковали не одним Джавидом, а всей командой. Считаю, что мы не должны говорить об этом. У нас есть сильные футболисты, которые еще проявят себя.

Мы хотели сделать трансферы до плей-офф раунда, но не так просто это реализовать. Нужна сильнейшая конкуренция. Пока этого добиться не удалось. Нам нужен один атакующий футболист. Но трансфера ради трансфера не будет», – сказал Григорчук.