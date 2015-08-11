Промес — в символической сборной 4-го тура, Черенчиков — главный антигерой по версии «Бомбардира»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес по итогам четвертого тура Премьер-лиги попал в символическую сборную по версии «Бомбардира».Футболист помог своего клубу на выезде обыграть самарские «Крылья Советов», оформив дубль.

В список антигероев чемпионата России попал защитник пермского «Амкара» Иван Черенчиков, который соорудил пенальти в свои ворота уже на 35-й секунде матча с ЦСКА.

Сборная героев 4-го тура Премьер-лиги

Полностью обзор 4-го тура можно увидеть здесь

Сборная антигероев тура

Полностью материал об атигероях 4-го тура РФПЛ можно увидеть здесь