Лига Европы. «Краснодар» проходит «Слован»

Два безответных гола, которые забил «Краснодар» в домашнем матче, оставляли «Словану» довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу «Краснодара».

«Слован» начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков «Краснодара» немного понервничать. Но все для них обошлось: на последней минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет матча – 3:3

6 августа. Братислава. Стадион «Пасиенки»

Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча

Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 – Смолов (пен.), 90.



Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Торбинский, 46), Газинский (Страндберг, 64), Ахмедов, Лаборде (Вандерсон, 78), С. Петров, Ари, Смолов.

Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.



Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия)