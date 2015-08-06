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    Лига Европы. «Краснодар» проходит «Слован»

    Два безответных гола, которые забил «Краснодар» в домашнем матче, оставляли «Словану» довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу «Краснодара».

    «Слован» начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков «Краснодара» немного понервничать. Но все для них обошлось: на последней минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет матча – 3:3

    6 августа. Братислава. Стадион «Пасиенки»

    Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча

    Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 – Смолов (пен.), 90.

    Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек.

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Торбинский, 46), Газинский (Страндберг, 64), Ахмедов, Лаборде (Вандерсон, 78), С. Петров, Ари, Смолов.

    Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.

    Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 23:23
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    Комментарии (14)
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    roman230582
    1438893000
    Неплохо
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    343443
    1438893187
    если с таким клубом так играют.то что дальше будет
    Ответить
    343443
    1438893233
    краснодар конечно разочаровал своей игрой позор команде
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    co;ld
    1438894717
    Что Цска , что Краснодар отскочили, в след раунде прощать не будут.
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    ФК Зенит всея Руси
    1438894899
    Это очень по-российски: добиться преимущества, потом расслабиться и подарить сопернику шанс - чтобы затем потом и сверхусилиями склонять чашу в свою пользу. - Ничего; клуб зарабатывает полезный опыт, который пригодится в будущем. Следующий раз просто прибьют соперника, чтоб и голову не надеялся поднять. Класс "Краснодара" безусловно выше, и задача пройти в ГЭ ЛЕ это задача техническая, задача проходная.
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    n272nm
    1438897376
    Так играть в Европе нельзя. Нельзя так расслабляться и отдавать игру. Теперь можно расслабиться, но выводы нужно сделать. Краснодар - прекрасная команда и она должна показывать хорошую игру в Европе.
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    3eмлянин
    1438907212
    Хорошо ж расслабились - отдав полновесную победу в таблицу коэф-тов и в свою копилку и в общую.
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    прево
    1438922508
    отскок и оцтой с дунайскими клупцами еле-еле
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    рус фан
    1438942100
    Игра выявила слабость оборонцев Краснодара против мощного форварда который умудрился хет трик с игры сделать, вторая слабость которая причем еще с того сезона тащится это реализация голевых моментов, после первого тайма спокойно можно было 0-4 уходить, но парни даже в ворота не попадали. Федя в целом был активен, но много терял мяч кпд плохое, мог то же хет трик сделать. Слован в первом тайме напоминал клуб из низов ФНЛ, а во втором считаю просто Краснодар сам развалился что и позволило словакам сравнять счет. Болел Краснодара с выходом дальше в ЛЕ поздравляю.
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    ologreds
    1694997460
    numo438048
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