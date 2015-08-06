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    Моуриньо: «Команды АПЛ становятся все сильнее»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от борьбы за титул в АПЛ.

    «Сейчас почти у каждого коллектива есть хорошие футболисты, а от этого топ-клубам будет еще тяжелее. Теперь кандидаты на победу в турнире будут чаще терять очки с теми, кто на триумф не претендует. Например, Джорджинио Вейналдум, Йоан Кабай или Макс Градель вполне могли бы играть за «Челси». По моему мнению, на викторию в АПЛ претендуют как минимум пять команд», - заявил португалец.

    Источник: BBC

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    06.08.2015 14:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      cartmen123 6 августа 2015, 18:05

      Конкуренция будет жесткой

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:11

      здорово

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