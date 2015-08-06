Моуриньо: «Команды АПЛ становятся все сильнее»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от борьбы за титул в АПЛ.

«Сейчас почти у каждого коллектива есть хорошие футболисты, а от этого топ-клубам будет еще тяжелее. Теперь кандидаты на победу в турнире будут чаще терять очки с теми, кто на триумф не претендует. Например, Джорджинио Вейналдум, Йоан Кабай или Макс Градель вполне могли бы играть за «Челси». По моему мнению, на викторию в АПЛ претендуют как минимум пять команд», - заявил португалец.