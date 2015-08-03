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    The Telegraph назвал Балотелли самым переоцененным футболистом

    Авторитетное британское издание The Telegraph опубликовало свой рейтинг самых переоцененных футболистов. Список возглавил нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, успевший к 24 годам поиграть за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити» и «Милан». На втором месте расположился форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Робиньо, известный по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан». Замкнул тройку еще один нападающий Радамель Фалькао, в настоящий момент находящийся в аренде в «Челси» из «Монако».
    Стоит отметить, что в топ-20 также оказались такие именитые футболисты, как Стивен Джеррард, Златан Ибрагимович, Серхио Рамос и Уэйн Руни.
    Полный список:
    1. Марио Балотелли
    2. Робиньо
    3. Радамель Фалькао
    4. Златан Ибрагимович
    5. Фаустино Асприлья
    6. Давид Луиз
    7. Эсекиэль Лавесси
    8. Уэсли Снейдер
    9. Серхио Рамос
    10. Джек Уилшир
    11. Стивен Джеррард
    12. Роберто Баджо
    13. Адриано
    14. Уэйн Руни
    15. Давид Жинола
    16. Денилсон
    17. Флоран Малуда
    18. Николя Анелька
    19. Карлос Вальдеррама
    20. Георгий Кинкладзе

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.08.2015 19:10
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    Комментарии (5)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438619570
    половина списка бред
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    DavideSanton
    1438626899
    Лол, ещё бы Месси с Роналду добавили в список из-за их промахов в сборных, неадекваты-телеграфисты.
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    mdu86
    1438635246
    На счет Балотелли соглашусь. Но половина футболистов каким боком здесь?
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    rifcenter вернулся
    1438637665
    Балотели то понятно все, но вот больше половины не поделу, а особенно Роберто Баджо, он великий и скорее недооцененный чем пере
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    ologreds
    1694997484
    numo437682
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