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    МКЧ. «Барселона» проиграла «Фиорентине»

    Испанская «Барселона» в очередном матче Международного кубка чемпионов уступила в гостях итальянской «Фиорентине».
    2 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки»
    Фиорентина (Флоренция) – Барселона (Испания) – 2:1 (2:1)
    Голы: 1:0 – Бернардески, 4; 2:0 – Бернардески, 12; 2:1 – Суарес, 17.
    Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Паскуаль (Багадур, 75), Ронкалья (Ребич, 79), Томович, Хоакин (Алонсо, 66), Валеро, Иличич (Весино, 65), Бабакар (Росси, 46), Бадель (Суарес, 46), Бернардески.
    Барселона: тер Штеген (Масип, 78), Вермален, Пике, Альба, Иньеста (Эль-Хаддади, 46), Ракитич (Рамирес, 64), Бускетс, Роберто, Рафинья (Гумбау, 78), Суарес (Бартра, 74), Педро.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 00:00
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    Комментарии (23)
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    Ахад
    1438558969
    бабсу ипут кому не лень...и до нас очередь дойдёт:)
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    Viola
    1438572236
    обычный товарищеский матч, но всё равно приятно- не каждый день с Барсой играешь...а тут ещё и выиграли. Forza Viola!
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    ANTI CULE
    1438575189
    Опять гнилые отмазки глоров бабселоны и гномодрочеров)))проигрывайте достойно черти!!!
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    RUSTY8
    1438575831
    возрадуйтесь хейтеры барсы ваше время пришло на предсезонках
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    DANTE 007
    1438575995
    мне как то пох...й на эти убогие предсезонные матчи. Вот когда начнуться официальные, тогда у глоров чмошной боварки, голубой вагины ЧМОлси, и спермовых поблядушек из риала будут нолики дрожать как и впередедущем сезоне. второй золотой ТРЕБЛ сильно порвал нолики этих чмошниц, что они так сильно радуются этим предсезонным товорнякам)))
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    k1llerS_Pro
    1438576748
    Без Месси так вообще ничего не могут...
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    nahan
    1438583836
    Вот как незаменим Месси.
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    rm4612
    1438589377
    Пфффф...... Всего лишь, небольшая неприятность. Да, без Месси - это другая команда, но на этом турнире, я уверен, дело в настрое игроков. В основных матчах Барса будет играть намного лучше.
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    футболист в отставке
    1438596147
    конечно, это товарищеские матчи, но всё равно неприятно когда Барса проигрывает, надеюсь 11 сентября этого не произойдёт!
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    ologreds
    1694997490
    numo437595
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