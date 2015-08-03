МКЧ. «Барселона» проиграла «Фиорентине»

Испанская «Барселона» в очередном матче Международного кубка чемпионов уступила в гостях итальянской «Фиорентине».
2 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки»
Фиорентина (Флоренция) – Барселона (Испания) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Бернардески, 4; 2:0 – Бернардески, 12; 2:1 – Суарес, 17.
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Паскуаль (Багадур, 75), Ронкалья (Ребич, 79), Томович, Хоакин (Алонсо, 66), Валеро, Иличич (Весино, 65), Бабакар (Росси, 46), Бадель (Суарес, 46), Бернардески.
Барселона: тер Штеген (Масип, 78), Вермален, Пике, Альба, Иньеста (Эль-Хаддади, 46), Ракитич (Рамирес, 64), Бускетс, Роберто, Рафинья (Гумбау, 78), Суарес (Бартра, 74), Педро.
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