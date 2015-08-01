Галлиани: «Я вижу, что «Милан» хорош и думаю, нас ждет отличный сезон»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отметил, что доволен игрой команды в товарищеских матчах. Красно-черные провели две игры в Китае – с «Интером» (1:0) и с «Реалом» (0:0, пенальти – 9:10).



«Я вижу, что «Милан» хорош, – приводит Tmw слова Галлиани. – Мы довольны. Думаю, нас ждет отличный сезон. Команда не пропустила в двух матчах кряду – такого не случалось давно.



Михайлович как Капелло? Думаю, что они похожи, но у каждого своя история. Меня спросили, кого мне напоминает Михайлович, и я подумал о Капелло».





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