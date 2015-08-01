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    • Галлиани: «Я вижу, что «Милан» хорош и думаю, нас ждет отличный сезон»

    Галлиани: «Я вижу, что «Милан» хорош и думаю, нас ждет отличный сезон»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отметил, что доволен игрой команды в товарищеских матчах. Красно-черные провели две игры в Китае – с «Интером» (1:0) и с «Реалом» (0:0, пенальти – 9:10).

    «Я вижу, что «Милан» хорош, – приводит Tmw слова Галлиани. – Мы довольны. Думаю, нас ждет отличный сезон. Команда не пропустила в двух матчах кряду – такого не случалось давно.

    Михайлович как Капелло? Думаю, что они похожи, но у каждого своя история. Меня спросили, кого мне напоминает Михайлович, и я подумал о Капелло».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 08:45
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    Комментарии (7)
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    Фиорито
    1438408855
    Очень хочется посмотреть на дуэль Манчи-Михалыч, учитель-ученик и прежде всего на миланское дерби. Думаю что победит учитель и Интер, наконец, получит ЛЧ.
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    Aslan70
    1438421859
    Михалыча
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    Danik007
    1438423068
    рекламный спам
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    Raulya
    1438423767
    Дай Бог!!!! Милан должен напомнить о себе!!!! Forzza Milan!!!!
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    ologreds
    1694997503
    numo437396
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