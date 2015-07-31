«Вест Бромвич» подписал Ламберта

Успіхів у новому клубі.
Нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт нового клуба игрока. Контракт футболиста с «дроздами» рассчитан на два года. Предполагаемая сумма трансфера составила 4,5 миллиона фунтов.
Ламберт за проведенный сезон в стане «красных» забил всего лишь дважды.
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