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    «Вест Бромвич» подписал Ламберта

    Нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт нового клуба игрока. Контракт футболиста с «дроздами» рассчитан на два года. Предполагаемая сумма трансфера составила 4,5 миллиона фунтов.
    Ламберт за проведенный сезон в стане «красных» забил всего лишь дважды.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    31.07.2015 20:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 1 августа 2015, 11:12

      Успіхів у новому клубі.

      0
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      Рейтинг: +26

      overlom 31 июля 2015, 22:55

      Зря он ушёл из Саутгемптона...

      0
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 31 июля 2015, 22:49

      Он уже дубль оформил за Вест Бромвич :)

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 22:23

      Распродажа. Следующий – чернокожий итальянец

      0
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      Рейтинг: +83

      aviciii > sir_Alex 1 августа 2015, 07:54

      надеюсь )))

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