«Вест Бромвич» подписал Ламберта

Нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт перешел в «Вест Бромвич», сообщает официальный сайт нового клуба игрока. Контракт футболиста с «дроздами» рассчитан на два года. Предполагаемая сумма трансфера составила 4,5 миллиона фунтов.





Ламберт за проведенный сезон в стане «красных» забил всего лишь дважды. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!