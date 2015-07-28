Румменигге: «Уход Гвардиолы не станет концом света»

Не только не будет означать конец света, скорее его уход ознаменует собой начало новой эпохи Баварии ))
Продлят, а летом следующего года в МС уйдет...
Бавария пускай продлит контракт с Пепом, перестройка команды по его замыслу еще не завершена.
До прихода лысого был футбол у нас силовой с вариантами дальных ударов в створ. А сейчас пас ради паса. Эта тактика прекрасно проявляется против слабых команд, но не как против грандов. Поэтому сейчас надо играть контр атакующий футбол с элементами жесткого прессинга.
ахахахах)))) глорина пля) барса всё имела при лысом, вы его хотели, теперь тики така лысого не катит, ты хочешь енрике который показывает тот стиль который ты написал?))))) малая иди отдыхай а не тебе контр атакующий футбол с жёстким прессингом)
я рассылаю спам, я дурачок
я вот одного не пойму - все, в особенности глорье баварии хаят жосепа
вот при хайнкесе такая была игра а потом секая
разве бавария до прихода жосепа доминировала в европе 2-3 года
немецкие клубы лч вообще по праздникам, раз в десять лет выигрывали
и потом игра баварии в сезоне 2012/13 заслуга не только хайнкеса, но и ван гаала и хитцфельда
так что осторожно с дифирамбами в адрес хайнкеса
ты не поверишь,доминировала и до Пепа и после будет,посмотри статистику,и это уж точно не заслуге Пепа,хотя я против этого тренера ни чего плохого не имею,надеюсь в этом сезоне он покажет что не зря отработал в клубе 2 сезона,а Хайнкес славный дедушка,спасибо ему за то прекрасное время
потому что там нет конкурентов голивуду)) они себе покупают звёзд, и всё люди идут смотреть) им всё пофиг) а взять по 5 команд с топ 5 чемпионатов, то голивуд и не всплывал бы!
точно не станет
С Баварией ЛЧ не возьмет. Не баварский он тренер.
Чемпионат - да, на общем классе игроков вытянет. А ЛЧ точно нет.
Хотя если еще пару "хребетных косточек" типа Швайнштайгера отпустит (Мюллер и т.п.), то и с чемпом могут возникнуть проблемы.