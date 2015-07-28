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    Румменигге: «Уход Гвардиолы не станет концом света»

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды. Румменигге подчеркнул, что это не стало бы для баварцев катастрофой.
    "Если Гвардиола продлит свой контракт с «Баварией», то это будет отличной новостью. Если же нет, то это не будет означать конец света», - цитирует Румменигге Kicker.
    Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что Гвардиола со следующего сезона возглавит «Манчестер Сити».
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    Источник: Kicker.de

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    28.07.2015 10:31
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +121

      weinmar 29 июля 2015, 14:25

      Не только не будет означать конец света, скорее его уход ознаменует собой начало новой эпохи Баварии ))

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:20

      Продлят, а летом следующего года в МС уйдет...

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      Рейтинг: +226

      рус фан 29 июля 2015, 02:15

      Бавария пускай продлит контракт с Пепом, перестройка команды по его замыслу еще не завершена.

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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 28 июля 2015, 16:59

      До прихода лысого был футбол у нас силовой с вариантами дальных ударов в створ. А сейчас пас ради паса. Эта тактика прекрасно проявляется против слабых команд, но не как против грандов. Поэтому сейчас надо играть контр атакующий футбол с элементами жесткого прессинга.

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      Рейтинг: +32

      Nedved11 > Кудайберген 28 июля 2015, 23:32

      ахахахах)))) глорина пля) барса всё имела при лысом, вы его хотели, теперь тики така лысого не катит, ты хочешь енрике который показывает тот стиль который ты написал?))))) малая иди отдыхай а не тебе контр атакующий футбол с жёстким прессингом)

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      Рейтинг: +97

      Кудайберген > Nedved11 31 июля 2015, 09:55

      Иди лесом со своим Энрике и прихвати Пепа. И когда эта я или мы прям так хотели этого тренера? Да и потом вспомни как Бавария выиграла у Барселоны? Как они играли против тики таки? Этим стилем играет сейчас Барса.

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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:47

      я рассылаю спам, я дурачок

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 28 июля 2015, 13:59

      я вот одного не пойму - все, в особенности глорье баварии хаят жосепа
      вот при хайнкесе такая была игра а потом секая
      разве бавария до прихода жосепа доминировала в европе 2-3 года
      немецкие клубы лч вообще по праздникам, раз в десять лет выигрывали
      и потом игра баварии в сезоне 2012/13 заслуга не только хайнкеса, но и ван гаала и хитцфельда
      так что осторожно с дифирамбами в адрес хайнкеса

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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > RUSTY8 28 июля 2015, 15:57

      ты не поверишь,доминировала и до Пепа и после будет,посмотри статистику,и это уж точно не заслуге Пепа,хотя я против этого тренера ни чего плохого не имею,надеюсь в этом сезоне он покажет что не зря отработал в клубе 2 сезона,а Хайнкес славный дедушка,спасибо ему за то прекрасное время

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      Рейтинг: +32

      Nedved11 > DonnyDarko 28 июля 2015, 23:36

      потому что там нет конкурентов голивуду)) они себе покупают звёзд, и всё люди идут смотреть) им всё пофиг) а взять по 5 команд с топ 5 чемпионатов, то голивуд и не всплывал бы!

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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:31

      точно не станет

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 12:27

      Я даже больше скажу для Баварии это будет праздником!

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Летчик66 28 июля 2015, 12:29

      да!))

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Летчик66 28 июля 2015, 12:29

      Офигенным!

      2
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      Рейтинг: +111

      Rusti > Летчик66 28 июля 2015, 15:07

      Согласен на все 100

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 12:27

      ура!конечно не станет!придет клопп надеюсь

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Die Roten 28 июля 2015, 12:30

      Было бы просто замечательно!

      2
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      Рейтинг: +20

      DaleDK 28 июля 2015, 12:24

      С Баварией ЛЧ не возьмет. Не баварский он тренер.
      Чемпионат - да, на общем классе игроков вытянет. А ЛЧ точно нет.
      Хотя если еще пару "хребетных косточек" типа Швайнштайгера отпустит (Мюллер и т.п.), то и с чемпом могут возникнуть проблемы.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > DaleDK 28 июля 2015, 12:26

      Вопрос - почему это устраивает боссов "Баварии"?

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > sir_Alex 28 июля 2015, 12:30

      Контракт по ходу.

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > dimagas1 28 июля 2015, 12:31

      "Если Гвардиола продлит свой контракт с "Баварией", то это будет отличной новостью" - да я вот про эти слова

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