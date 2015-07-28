Румменигге: «Уход Гвардиолы не станет концом света»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды. Румменигге подчеркнул, что это не стало бы для баварцев катастрофой.

"Если Гвардиола продлит свой контракт с «Баварией», то это будет отличной новостью. Если же нет, то это не будет означать конец света», - цитирует Румменигге Kicker.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что Гвардиола со следующего сезона возглавит «Манчестер Сити».