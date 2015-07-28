Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» не намерен платить за Педро более 32 млн евро

    «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Барселоной» относительно приобретения нападающего Педро Родригеса. Английский клуб не собирается платить за испанца более 32 млн евро. В эту сумму входит трансферная цена Педро, составляющая 30 млн и ещё 2 млн в зависимости от выступлений и успехов игрока.
    Ранее сообщалось, что главный тренер команды Луис Энрике не хочет расставаться с Педро из-за запрета регистрировать новых игроков до 1 января 2016 года. Сам Педро хочет иметь больше игровой практики, которую Луис Энрике ему в «Барселоне» обещать не может.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!


    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 28 июля 2015, 22:01

      Да не нужен, щуплый слишком, большой шанс, что не заиграет по просту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 17:48

      Осталось небольшая разница, должны договориться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:18

      не надо жадничать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 12:53

      ну правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 28 июля 2015, 12:19

      Педро уйдёт потому что хочет играть ,а не сидеть на лавке.И ему наплевать , что там Луис Энрике хочет. Иначе в Барсе будет конфликт как в Реале в прошлом году или сейчас.
      Бартомеу продай Педро в МЮ не слушай этого физрука.Ты же президент ,а не Энрике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      rbast 28 июля 2015, 12:04

      На самом деле он Ван Гаалу не нужен. Там в полузащите уже и так перебор... Ставлю ящик коньяку, что в МЮ он точно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      DaleDK 28 июля 2015, 11:25

      Фиг знает, чего Педро выкабенивается.
      Играет в одном из самых лучших клубов мира. Пусть на замене, но тем менее... Регулярно выигрывает трофеи, вызывается в сборную, контракт весьма неплохой. На кой ему сдался МЮ или любой другой клую?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > DaleDK 28 июля 2015, 12:23

      Он игрок сборной Испании и он хочет играть и регулярно выходить на поле , а не сидеть на скамейке в одном из лучших клубов мира с Месси.
      Лучше играть в МЮ или Челси чем сидеть на скамейке в Барсе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      DaleDK > AlexanderP622 28 июля 2015, 12:47

      Очень спорное утверждение насчет МЮ и Челси.
      Барса - его родной клуб. Если максимальная польза, которую он может принести, заключается в выходе на замену или в общей ротации состава, - значит, надо эту пользу молча приносить.
      Кстати, еще сильно сомневаюсь, что он сможет заиграть в АПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 28 июля 2015, 10:14

      игрок то хорош, да ценник высоковат..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 28 июля 2015, 08:23

      Мда, вот уж поистине жертва обстоятельств

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 28 июля 2015, 07:53

      Нужен он вообще?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11