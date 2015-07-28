«Манчестер Юнайтед» не намерен платить за Педро более 32 млн евро

Да не нужен, щуплый слишком, большой шанс, что не заиграет по просту.
Да не нужен, щуплый слишком, большой шанс, что не заиграет по просту.
Осталось небольшая разница, должны договориться.
не надо жадничать
ну правильно.
Педро уйдёт потому что хочет играть ,а не сидеть на лавке.И ему наплевать , что там Луис Энрике хочет. Иначе в Барсе будет конфликт как в Реале в прошлом году или сейчас.
Бартомеу продай Педро в МЮ не слушай этого физрука.Ты же президент ,а не Энрике.
На самом деле он Ван Гаалу не нужен. Там в полузащите уже и так перебор... Ставлю ящик коньяку, что в МЮ он точно не будет.
Фиг знает, чего Педро выкабенивается.
Играет в одном из самых лучших клубов мира. Пусть на замене, но тем менее... Регулярно выигрывает трофеи, вызывается в сборную, контракт весьма неплохой. На кой ему сдался МЮ или любой другой клую?
Очень спорное утверждение насчет МЮ и Челси.
Барса - его родной клуб. Если максимальная польза, которую он может принести, заключается в выходе на замену или в общей ротации состава, - значит, надо эту пользу молча приносить.
Кстати, еще сильно сомневаюсь, что он сможет заиграть в АПЛ.
игрок то хорош, да ценник высоковат..
Мда, вот уж поистине жертва обстоятельств
Нужен он вообще?