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    Роббен приступил к тренировкам в общей группе

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен приступил к работе в общей группе. Голландец отсутствовал на предсезонных сборах команды в Китае.

    В минувшем сезоне Роббен сыграл в 21 матче бундеслиги и забил 17 голов.

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    Источник: Sport1.de

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    27.07.2015 17:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 28 июля 2015, 18:23

      Здоровья!!! Если бы не травмы, мог бы ведь встать на уровень с Месси и Роналду! Вообще в истории, а не в отдельные промежутки между травмами!)

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 28 июля 2015, 11:34

      Надо его в запасе пока держать, и давать играть постепенно.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 23:13

      Уже хорошо

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 19:15

      отлично!

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      Рейтинг: +966

      Харченко 27 июля 2015, 19:08

      Добьет его Пипка.

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