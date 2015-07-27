Роббен приступил к тренировкам в общей группе

Здоровья!!! Если бы не травмы, мог бы ведь встать на уровень с Месси и Роналду! Вообще в истории, а не в отдельные промежутки между травмами!)
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен приступил к работе в общей группе. Голландец отсутствовал на предсезонных сборах команды в Китае.
В минувшем сезоне Роббен сыграл в 21 матче бундеслиги и забил 17 голов.
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