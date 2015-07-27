Роббен приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен приступил к работе в общей группе. Голландец отсутствовал на предсезонных сборах команды в Китае.





В минувшем сезоне Роббен сыграл в 21 матче бундеслиги и забил 17 голов. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!