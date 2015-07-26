МКЧ. «Челси» в серии пенальти оказался сильне ПСЖ





«Челси» победил ПСЖ в серии послематчевых пенальти в очередном матче Международного кубка чемпионо. Основное время поединка завершилось со счeтом 1:1 — на гол Златана Ибрагимовича «аристократы» ответили точным ударом Виктора Мозеса. Отметим, что решающий пенальти реализовал голкипер «Челси» Тибо Куртуа.

В рамках Международного кубка чемпионов парижане 30 июля проведут матч с «Манчестер Юнайтед». «Челси» предстоит сыграть с «Барселоной» (29 июля) и «Фиорентиной» (5 августа).

Челси (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:1 (0:1)

«Челси»: Бегович (Куртуа, 46), Иванович, Кэйхилл (Зума, 46), Терри, Аспиликуэта, Оби Микел (Рамирес, 46), Матич (Виллиан, 70), Мозес (Оскар, 70), Фабрегас (Реми, 70), Азар (Куадрадо, 74), Диего Коста (Фалькао, 70).