МКЧ. «Челси» в серии пенальти оказался сильне ПСЖ

«Челси» победил ПСЖ в серии послематчевых пенальти в очередном матче Международного кубка чемпионо. Основное время поединка завершилось со счeтом 1:1 — на гол Златана Ибрагимовича «аристократы» ответили точным ударом Виктора Мозеса. Отметим, что решающий пенальти реализовал голкипер «Челси» Тибо Куртуа.
В рамках Международного кубка чемпионов парижане 30 июля проведут матч с «Манчестер Юнайтед». «Челси» предстоит сыграть с «Барселоной» (29 июля) и «Фиорентиной» (5 августа).
Челси (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:1 (0:1)
«Челси»: Бегович (Куртуа, 46), Иванович, Кэйхилл (Зума, 46), Терри, Аспиликуэта, Оби Микел (Рамирес, 46), Матич (Виллиан, 70), Мозес (Оскар, 70), Фабрегас (Реми, 70), Азар (Куадрадо, 74), Диего Коста (Фалькао, 70).
ПСЖ: Трапп (Сиригу, 68), ван дер Виль (Сабали, 79), Орье (Тиаго Силва, 64), Давид Луиз (Маркиньос, 46), Максвелл (Динь, 79), Верратти (Рабьо, 46), Стамбули (Тиаго Мотта, 46), Матюиди (Нкунку, 79), Огюстен (Кавани, 65), Ибрагимович (Баэбек, 79), Лукас Моура (Онгенда, 79).
Голы: 0:1 - Ибрагимович, 25; 1:1 - Мозес, 65
Предупреждения: Аспиликуэта, 34; Рабьо, 52; Орье, 59
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Голы: 0:1 - Ибрагимович, 25; 1:1 - Мозес, 65
Предупреждения: Аспиликуэта, 34; Рабьо, 52; Орье, 59
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Источник: Бомбардир.ру