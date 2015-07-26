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МКЧ. «Челси» в серии пенальти оказался сильне ПСЖ

26 июля 2015, 06:13
10


«Челси» победил ПСЖ в серии послематчевых пенальти в очередном матче Международного кубка чемпионо. Основное время поединка завершилось со счeтом 1:1 — на гол Златана Ибрагимовича «аристократы» ответили точным ударом Виктора Мозеса. Отметим, что решающий пенальти реализовал голкипер «Челси» Тибо Куртуа.
В рамках Международного кубка чемпионов парижане 30 июля проведут матч с «Манчестер Юнайтед». «Челси» предстоит сыграть с «Барселоной» (29 июля) и «Фиорентиной» (5 августа).
Челси (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:1 (0:1)
«Челси»: Бегович (Куртуа, 46), Иванович, Кэйхилл (Зума, 46), Терри, Аспиликуэта, Оби Микел (Рамирес, 46), Матич (Виллиан, 70), Мозес (Оскар, 70), Фабрегас (Реми, 70), Азар (Куадрадо, 74), Диего Коста (Фалькао, 70).
ПСЖ: Трапп (Сиригу, 68), ван дер Виль (Сабали, 79), Орье (Тиаго Силва, 64), Давид Луиз (Маркиньос, 46), Максвелл (Динь, 79), Верратти (Рабьо, 46), Стамбули (Тиаго Мотта, 46), Матюиди (Нкунку, 79), Огюстен (Кавани, 65), Ибрагимович (Баэбек, 79), Лукас Моура (Онгенда, 79).

Голы: 0:1 - Ибрагимович, 25; 1:1 - Мозес, 65

Предупреждения: Аспиликуэта, 34; Рабьо, 52; Орье, 59

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Источник: Бомбардир.ру
Международный кубок чемпионов Товарищеские матчи Челси ПСЖ
Комментарии (10)
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Sevastopol-www
1437881765
Куртуа на все руки и ноги мастер)
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Quaresmа_7
1437890778
ибрагомивич самый отвратительный игрок, как же его не кто не поломает...что бы не выделывался индюк длинноносый!!
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sir_Alex
1437891037
Неинтересно
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chelseathebest
1437892533
Это как? 29 июля Барселона, 2 августа Арсенал за Суперкубок, 5 августа Фиорентина и 8 августа Суонси, первый тур АПЛ??? Получается за неделю команда должна полететь в штаты, вернуться в Лондон, потом опять в штаты и опять в Лондон?? И все ради товарняка??
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Медив
1437900310
Ооо, Витян закатил. Это или очень хороший знак, или офигенно плохой...С Витяном никогда точно не знаешь
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vla
1437900318
Куртуа конечно удивил своим ударом
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95-shishani-95
1437911520
С победой синих!
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Павлюченко 13
1437928472
Лучше бы в ЛЧ так!
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