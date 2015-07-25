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    Жозе Моуриньо: «Челси» нужен новый стадион»

    Тренер «Челси» Жозе Моуриньо считает, что команде нужен новый стадион, который станет следующим шагом в развитии клуба. Ради этого Жозе готов проводить домашние матчи на чужой арене в течение трех лет.

    «Я провел 98 матчей на своей скамейке на «Стэмфорд Бридж» и надеюсь провести еще больше. Я знаю, что клубу нужен следующий шаг, и этот шаг - новый «Стэмфорд Бридж», где будет больше мест.

    На определенном жизненном этапе нам, как клубу, придется временно покинуть свой дом. Это плохо, но если у нас не будет выбора, в период ожидания мы постараемся сделать чужой стадион нашим новым домом», - цитирует Моуриньо Goal.
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    Источник: Goal.com

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    25.07.2015 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:28

      Все вопросы к Абрамовичу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 25 июля 2015, 17:41

      Говорили о реконструкции и тем самым добавить 25 т мест. Земля в Лондоне дорогая не дали под новый стадион.

      0
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      Рейтинг: +12

      Aristokrat44 25 июля 2015, 14:47

      Стэмфорд прекрасен и так,но если ради расширения то можно..

      1
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 25 июля 2015, 14:01

      Всего 40 тыс мест,для такого клуба как Челси это мало.

      3
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