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    • Ньянг: «Я готов работать по полной и завоевывать место в составе «Милана»

    Ньянг: «Я готов работать по полной и завоевывать место в составе «Милана»

    Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг заявил, что готов к конкуренции за место в составе. Сегодня россонери сыграют товарищеский матч со своими извечными соперниками – «Интером».

    «Всегда здорово играть в дерби, – приводит Tmw слова Ньянга. – Постараемся победить. В «Милане» сейчас очень высокая конкуренция в атаке, но я готов работать по полной и завоевывать место в составе. Уверен, что команда покажет хороший футбол в ближайших матчах».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 08:12
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    Комментарии (9)
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    Axcelman
    1437801777
    5 лет в клубном футболе - 19 голов африканский Смолов
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    VIPded
    1437802100
    Успехов россонери!
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    ЮЗИК
    1437805672
    Этот может
    Ответить
    nahan
    1437806822
    Молодец, Ньянг, нравится его стремление.
    Ответить
    Ac Milan Champion
    1437811263
    Удачи в Милане!
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    B.A.E
    1437819285
    По моему, он просто бегун. Но время, чтобы прогрессировать еще есть.
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    ЛиверпулькинГлор
    1437832996
    Форвард-бездарь как и Баллотели, с физикой всё ок,а таланта ноль.
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    Juventus21
    1437834806
    Ньянгу надо дать шанс после хорошего сезоа в Дженоа он это заслужил.
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    ologreds
    1694997548
    numo436684
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