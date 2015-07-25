Ньянг: «Я готов работать по полной и завоевывать место в составе «Милана»

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг заявил, что готов к конкуренции за место в составе. Сегодня россонери сыграют товарищеский матч со своими извечными соперниками – «Интером».



«Всегда здорово играть в дерби, – приводит Tmw слова Ньянга. – Постараемся победить. В «Милане» сейчас очень высокая конкуренция в атаке, но я готов работать по полной и завоевывать место в составе. Уверен, что команда покажет хороший футбол в ближайших матчах».





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