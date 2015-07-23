Определился соперник «Краснодара» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Определился соперник «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги Европы. Им будет «Слован» из Братиславы.

Словаки в ответном матче 2-го квалификационного раунда не испытали проблем в матче против ирландского «Колледж Дублин», обыграв хозяев со счетом 5:1. В первой игре «Слован» также одержал победу со счетом 1:0.

Первый матч пройдeт в четверг, 30 июля, в Краснодаре. Ответная встреча состоится неделю спустя, 6 августа, в Братиславе.