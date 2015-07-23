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    • Определился соперник «Краснодара» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

    Определился соперник «Краснодара» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

    Определился соперник «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги Европы. Им будет «Слован» из Братиславы.

    Словаки в ответном матче 2-го квалификационного раунда не испытали проблем в матче против ирландского «Колледж Дублин», обыграв хозяев со счетом 5:1. В первой игре «Слован» также одержал победу со счетом 1:0.
    Первый матч пройдeт в четверг, 30 июля, в Краснодаре. Ответная встреча состоится неделю спустя, 6 августа, в Братиславе.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 22:26
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    Комментарии (11)
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    spartak never die
    1437681048
    Впереееед, Быки!!!
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    @edm.music
    1437681245
    ЛЕ??, а за 2е место не ЛЧ разве не??
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    Wilhelmson
    1437681948
    Грузин чтоль писал?
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    sir_Alex
    1437687993
    Нормально так
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    Самовлюблённый Конь
    1437696584
    будет тяжело, держитесь... удачи екатеринодару...
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    pickapick
    1437710754
    Не надо было сливать второе место коням! Вылетят бесславно!
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    112910415
    1437715632
    проходить!
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    ologreds
    1694997557
    numo436536
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