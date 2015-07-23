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    Ритер перешел из «Фрайбурга» в «Шальке»

    «Шальке-04» задействовал в своем составе защитника Сашу Ритера, защищавшего до этого цвета «Фрайбурга». Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Хорст Хельдт выразил уверенность в том, что 32-летний футболист будет полезен команде.

    «Ритер – опытный футболист. Он будет полезен нашей молодой команде. Саша является ещё одной альтернативой для правого фланга», — приводит слова Хельдта интернет-издание Sport1.
    Ритер подписал с "Шальке" годичный контракт с возможностью продления еще на один сезон. В новом клубе футболист будет выступать под 27-м номером.
    В прошлом сезоне Ритер провел за "Фрайбург" 21 матч во всех турнирах.

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    Источник: ФК «Шальке-04»

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    23.07.2015 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 16:36

      удачи ему в шальке!

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