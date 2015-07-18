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    • Международный кубок чемпионов. «Реал» и «Рома» голов не забили

    Международный кубок чемпионов. «Реал» и «Рома» голов не забили

    В рамках Международного кубка чемпионов, который проходит одновременно на разных континентах, мадридский «Реал» встретился с римской «Ромой». Команды показали качественный футбол, однако так и не смогли открыть счет в матче. В серии послематчевых пенальти точнее оказались римляне – 6:7. Отметим, что в составе обоих команд только по одному игроку отыграли матч полностью. Это голиперы – Кейлор Навас и Морган Де Санктис.

    18 июля. Мельбурн, Австралия. Стадион «Крикет Граунд»
    Реал – Рома – 0:0 (по пенальти 6:7) Текстовый онлайн матча
    Реал: Навас, Карвахаль (Данило, 70), Варан (Арбелоа, 46), Рамос (Пепе, 46), Марсело (Начо, 46), Модрич (Кроос, 46), Ильярраменди (Иско), Эдегор (Лукас Силва, 46), Бэйл (Васкес, 56), Хесе (Бензема, 46), Роналду (Черышев, 46).
    Рома: Де Санктис, Майкон (Торосидис, 46), Янга-Мбива (Капрадосси, 62), Кастан (Паредес, 46), Коул (Манолас, 46), Учан (Пьянич, 46), Де Росси (Кейта, 46), Наингголан (Флоренци), Фальке (Итурбе, 46), Тотти (Думбия, 33, Дестро, 63), Жервиньо (Ляич).

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    18.07.2015 13:54
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    Комментарии (159)
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    vivaden
    1437234124
    черышев не заиграет
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    AlexKane
    1437236471
    Сейчас это две равные команды
    Ответить
    Hезнакомец
    1437240020
    Стадион \"Крикет Граунд\" Австралийцы вообще не умеют играть в крикет)
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    Juventus 32
    1437241505
    Не удивительно, Рома традиционно шпилит Реал.
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    Хосеп Гварделидзе
    1437242036
    Черышев заменил Роналду!
    Ответить
    inz87
    1437244484
    роналду в одном эпизоде опередил 35-летний Коул. очевидно что это будет последний сезон шампуня в реале
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    fan-REAL_7
    1437245940
    Вот он, бенитес, 1 матч и 1 слив, перес ты ***а!
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    nahan
    1437314986
    Первый блин Бенитеса комом...
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    RMUKMU
    1437346488
    Надеюсь и во всех оффициальных играх будет играть пара Рамос-Варан.
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    ologreds
    1694997591
    numo436006
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