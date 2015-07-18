Международный кубок чемпионов. «Реал» и «Рома» голов не забили

В рамках Международного кубка чемпионов, который проходит одновременно на разных континентах, мадридский «Реал» встретился с римской «Ромой». Команды показали качественный футбол, однако так и не смогли открыть счет в матче. В серии послематчевых пенальти точнее оказались римляне – 6:7. Отметим, что в составе обоих команд только по одному игроку отыграли матч полностью. Это голиперы – Кейлор Навас и Морган Де Санктис.



18 июля. Мельбурн, Австралия. Стадион «Крикет Граунд»

Текстовый онлайн матча Реал – Рома – 0:0 (по пенальти 6:7)

Реал: Навас, Карвахаль (Данило, 70), Варан (Арбелоа, 46), Рамос (Пепе, 46), Марсело (Начо, 46), Модрич (Кроос, 46), Ильярраменди (Иско), Эдегор (Лукас Силва, 46), Бэйл (Васкес, 56), Хесе (Бензема, 46), Роналду (Черышев, 46).

Рома: Де Санктис, Майкон (Торосидис, 46), Янга-Мбива (Капрадосси, 62), Кастан (Паредес, 46), Коул (Манолас, 46), Учан (Пьянич, 46), Де Росси (Кейта, 46), Наингголан (Флоренци), Фальке (Итурбе, 46), Тотти (Думбия, 33, Дестро, 63), Жервиньо (Ляич).