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    Саного стал игроком «Аякса»

    Нападающий Яя Саного стал игроком «Аякса». В голландском клубе игрок будет выступать на правах аренды до конца июня 2016 года.
    В минувшем сезоне 22-летний нападающий провeл за «Арсенал» три матча в английской Премьер-лиге, а зимой на правах аренды перешeл в «Кристал Пэлас», где принял участие в 10 встречах.

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    Источник: ФК «Аякс»

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    17.07.2015 16:34
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Mоnоlo
    1437143181
    Не знаю, куда смотрели в Аяксе, но по моему Саного это абсолютно бесперспективное дерево уровня французского пердива. )) Непонятно зачем было его брать, ему надо было оставаться АрсеНоле, там только такие и сидят. )))
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    Raxazara
    1437143210
    Потрясающие физ данные у игрока, но похоже он совсем деревянный
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    cegmzy
    1437144016
    Удачи
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    qisi78
    1437144248
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    bestolochch
    1437145043
    Аякс его научит!
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    ЛиверпулькинГлор
    1437147536
    Все съебывают с этого недоклупика
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    YRunner
    1437161061
    СаННого стал игроком «Аякса» Редакция: КоВВалев АнДДрей.Бомбардир рулит, но не выруливает(
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    Шмавон
    1437188901
    удачи
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    nahan
    1437223502
    Правильно, пусть развивается.
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    ologreds
    1694997597
    numo435914
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