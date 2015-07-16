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    Ван Гаал решил судьбу Ван Перси в "МЮ" еще в конце мая

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал сообщил, что разговор о будущем нападающего Робина ван Перси в команде состоялся еще в конце мая.
    "В конце мая после игры в гольф мы поговорили о перспективах Робина в "Манчестер Юнайтед". Детали разговора останутся меджду нами, но мое мнение он знал уже тогда. Я пожелал ван Перси всего самого лучшего и написал ему сообщение после его отлета в Стамбул",- цитирует Ван Гаала goal.com.
    На этой неделе 31-летний голландец перешел в "Фенербахче". Сумма трансфера составила 4,7 млн фунтов, а сам игрок с зарплатой 240 тыс фунтов в неделю станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 12:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 18 июля 2015, 11:37

      незачет по философии

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июля 2015, 06:05

      Зарплата не соответствует его нынешнему уровню

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 16 июля 2015, 23:32

      хвалил рвп на чс, а теперь его проводил!

      0
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 16 июля 2015, 17:57

      Ммм решала наш))) ему виднее...

      0
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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 16 июля 2015, 14:45

      Ван Персик собирается на пенсию. Ван Гаал его уже проводил после игры в гольф.

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      Рейтинг: +77

      Truly 16 июля 2015, 14:16

      Вообщем, проводили на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 16 июля 2015, 13:39

      Невероятные деньги турки редложили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 16 июля 2015, 13:38

      Тоже мне, философ .уев.

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      Рейтинг: +11

      Football Land 16 июля 2015, 13:13

      Голландцам нравится Турция.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 16 июля 2015, 13:06

      меджду

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