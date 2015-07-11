Сегодня в 16:15 может быть объявлено о трансфере Швайнштайгера

Сегодня в 16:15 мюнхенская "Бавария" проведет пресс-конференцию. Предположительная тема встречи с журналистами - переход полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что игрок подпишет с англичанами трехлетний контракт с зарплатой 10 млн. евро в год, а приблизительная сумма трансфера составит 20 млн евро.