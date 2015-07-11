Сегодня в 16:15 может быть объявлено о трансфере Швайнштайгера

Не смогли-таки удержать Бастиана.
Не смогли-таки удержать Бастиана.
Болельщики фашистской баварии "Во всем виноват лысый физрук" ахахаха надеюсь он и в правду развалить вашу команду, так что вы скоро даже Чемпионами бундеслиги не станете!!!
Просто не люблю немцев(Фашистев) слишком пиаре нас сборная! Теп более в баварии все игроки там играют!!!
У Отхода бомбит он всю вину в трансфере Швайнштайгера ложить на Гвардьолу и Румениге, не зная что еще сказать!!!
румменигге с гвардиолой под трибунал за шпионаж в пользу дотационной испании
лучшее враг хорошего...воистину...распилить великую команду...продать крооса манджукича швайни...перевести лучших крайних защитников мира в опорку...купить на закате пенсионера хаби платя ему 10 млн евро...проиграть два года подряд с позором двум испанским командишкам не годящимся и в подмётки хайнкесовской машине...на такое способен только каталонский засл(Р)анец...гнать взашей лысого 3,14дараса домой к девочкам!!!
лучше в это время обьявили бы об увольнения Переса,была бы новость огонь...а это че...
Игрок Чемпионата одной команды,перешел в АПЛовское Дно...круто че...
как так, он всю карьеру отыграл за Мюнхен
о нет.
Тем временем осталась одна минута до сенсации...
Ты читаешь хоть сообщения по темам? Можешь себе представить, что болелы часто раньше и больше знают чем соккер? Пресс-конференция уже прошла и переход в МЮ уже объявлен.