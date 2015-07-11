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    Сегодня в 16:15 может быть объявлено о трансфере Швайнштайгера

    Сегодня в 16:15 мюнхенская "Бавария" проведет пресс-конференцию. Предположительная тема встречи с журналистами - переход полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера в "Манчестер Юнайтед".

    Ранее сообщалось, что игрок подпишет с англичанами трехлетний контракт с зарплатой 10 млн. евро в год, а приблизительная сумма трансфера составит 20 млн евро.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 14:57
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:31

      Не смогли-таки удержать Бастиана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +471

      Bonnucci 11 июля 2015, 21:19

      Болельщики фашистской баварии "Во всем виноват лысый физрук" ахахаха надеюсь он и в правду развалить вашу команду, так что вы скоро даже Чемпионами бундеслиги не станете!!!

      0
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > Bonnucci 12 июля 2015, 15:57

      откуда столько ненависти к Баварии?

      0
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      Рейтинг: +471

      Bonnucci > DonnyDarko 13 июля 2015, 10:31

      Просто не люблю немцев(Фашистев) слишком пиаре нас сборная! Теп более в баварии все игроки там играют!!!

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 11 июля 2015, 21:15

      У Отхода бомбит он всю вину в трансфере Швайнштайгера ложить на Гвардьолу и Румениге, не зная что еще сказать!!!

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 11 июля 2015, 16:45

      15-57... Раньше на 18 минут.

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      Рейтинг: +106

      Vilent > Vector 11 июля 2015, 17:02

      Ещё раньше. Соккер на пол часа точно опоздал.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector > Vilent 11 июля 2015, 17:06

      Стареет...

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 11 июля 2015, 16:37

      румменигге с гвардиолой под трибунал за шпионаж в пользу дотационной испании

      2
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      Рейтинг: +894

      Ахад 11 июля 2015, 16:31

      лучшее враг хорошего...воистину...распилить великую команду...продать крооса манджукича швайни...перевести лучших крайних защитников мира в опорку...купить на закате пенсионера хаби платя ему 10 млн евро...проиграть два года подряд с позором двум испанским командишкам не годящимся и в подмётки хайнкесовской машине...на такое способен только каталонский засл(Р)анец...гнать взашей лысого 3,14дараса домой к девочкам!!!

      3
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      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Ахад 11 июля 2015, 21:13

      ООО ШУТЕР отход вернулся! Ахаха негодяшей??? Вспомни 2009 Год. Барса 4-0 Бавария!!! Где была твоя так называемая Машина???

      1
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      Рейтинг: +99

      JepPs 11 июля 2015, 16:26

      лучше в это время обьявили бы об увольнения Переса,была бы новость огонь...а это че...
      Игрок Чемпионата одной команды,перешел в АПЛовское Дно...круто че...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      LEGGI 11 июля 2015, 16:19

      как так, он всю карьеру отыграл за Мюнхен

      1
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 16:17

      о нет.

      1
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 11 июля 2015, 16:14

      Тем временем осталась одна минута до сенсации...

      1
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      Рейтинг: +106

      Vilent > Порядочная свинья 11 июля 2015, 16:17

      Ты читаешь хоть сообщения по темам? Можешь себе представить, что болелы часто раньше и больше знают чем соккер? Пресс-конференция уже прошла и переход в МЮ уже объявлен.

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