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    Черчесов: «Я доволен содержанием игры с «Монако»

    Главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов поделился впечатлениями о товарищеской игре с «Монако».


    «Я доволен прошедшим матчем, содержанием игры. «Монако» здорово играет в обороне – это было заметно по матчам чемпионата Франции и Лиги Чемпионов. Но нам уже в начале встречи удалось забить гол – прошла одна из комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках. Также приятно то, что обошлись без травм. Перед самым началом чемпионата это было бы совершенно некстати.

    Хотелось бы поблагодарить «Монако» за организацию матча и теплый прием, все было сделано на высоком уровне. Конечно, сыграть на таком стадионе с сильной командой при большом стечении публики гораздо полезнее, чем провести обычный контрольный матч где-то на сборе», – сказал Черчесов.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    11.07.2015 08:13
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    Комментарии (20)
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    Ден 781
    1436598657
    Ты уволен
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    Cool-Kurt Angle
    1436598873
    Саламыч.тебя уволили,как это понимать твою =/
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    SHMEL
    1436599359
    До увольнения оставалось несколько часов...
    Ответить
    Amigo Luis
    1436599451
    А теперь вали Саламыч!))) Наконец настал этот день!
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    ФК Зенит всея Руси
    1436599940
    Вот так. - Быть спартаковцем -- это судьба.
    Ответить
    richi
    1436601578
    Ты доволен, зато не довольны тобой.
    Ответить
    suiw
    1436610052
    Замена очередного шила на очередное мыло. Теперь девиз\"все вперёд, а там посмотрим\" сменится на \"все назад, а там как ляжет\"
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    Болельщик_123
    1436615386
    все уже. пакуй вещи Саламыч!
    Ответить
    gentlewolf
    1436626721
    удалось забить гол – прошла одна из комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках. Источник: http://soccer.ru/news/435354.shtml чего он несет? отрабатывали отбор Кокориным у зазевавшегося защитника???????
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    ologreds
    1694997634
    numo435354
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