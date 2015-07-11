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    • Пеллегрини: «Дадим возможность себя проявить молодым футболистам»

    Пеллегрини: «Дадим возможность себя проявить молодым футболистам»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегринии отметил, что в предстоящем товарищеском матче с «Мельбурном» шанс получат молодые футболисты команды.


    «Это замечательное место. Тут есть все необходимое, и мы понимаем, что сделали правильный выбор. У нас в составе интересное сочетание молодых и опытных футболистов. Мы намеренно взяли перспективных игроков и дадим им возможность себя проявить. Что касается дальнего перелета, то никаких проблем с акклиматизацией лично у меня не было. Я отлично поспал и рад находиться в Австралии первый раз. Предстоящая игра с «Мельбурном» будет для нас очень полезной», – сказал Пеллегрини.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 06:51
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    Комментарии (7)
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    cska plus
    1436587231
    дерзай а мы посмотрим!
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    Evgenii31
    1436590140
    Ну посмоьрим
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    juventus186
    1436592948
    А на каком месте в Чемпионате Австралии идет Мельбурн????
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    Die Roten
    1436608179
    наконец то пеллегрини отлично поспал.))
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    ologreds
    1694997635
    numo435347
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