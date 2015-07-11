Пеллегрини: «Дадим возможность себя проявить молодым футболистам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегринии отметил, что в предстоящем товарищеском матче с «Мельбурном» шанс получат молодые футболисты команды.





«Это замечательное место. Тут есть все необходимое, и мы понимаем, что сделали правильный выбор. У нас в составе интересное сочетание молодых и опытных футболистов. Мы намеренно взяли перспективных игроков и дадим им возможность себя проявить. Что касается дальнего перелета, то никаких проблем с акклиматизацией лично у меня не было. Я отлично поспал и рад находиться в Австралии первый раз. Предстоящая игра с «Мельбурном» будет для нас очень полезной», – сказал Пеллегрини.



