ПСЖ включился в борьбу за Де Брюйне

Французский "ПСЖ" включился в борьбу за бельгийского полузащитника "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне. Парижане в минувшие выходные провели первые переговоры с представителями футболиста - сообщает Daily Mail.





Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за игрока 50 млн. евро, но спортивный директор немецкого клуба Клаус Аллофс заявил, что клуб ни при каких обстоятельствах не продаст футболиста, контракт которого рассчитан до 2019 года, т. к. перед "Вольфсбургом" в будущем сезоне поставлены высокие цели.