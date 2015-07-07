Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ПСЖ включился в борьбу за Де Брюйне

    Французский "ПСЖ" включился в борьбу за бельгийского полузащитника "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне. Парижане в минувшие выходные провели первые переговоры с представителями футболиста - сообщает Daily Mail.

    Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за игрока 50 млн. евро, но спортивный директор немецкого клуба Клаус Аллофс заявил, что клуб ни при каких обстоятельствах не продаст футболиста, контракт которого рассчитан до 2019 года, т. к. перед "Вольфсбургом" в будущем сезоне поставлены высокие цели.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 06:28
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 7 июля 2015, 22:57

      МЮ вместо Депая лучше бы Де Брёйне купил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 7 июля 2015, 14:53

      ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 7 июля 2015, 11:58

      Надеюсь, что Кевин еще сезон пошумит за волков. У них должно неплохо получится в Лиге Чемпионов. Буду поддерживать в ЛЧ Лацио, Вольфсбург и Арсенал в этом сезону, если че-нить добьются поглорю малясь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:10

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 09:48

      Алоффс же сказал, что он не продается!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:33

      Де Брюйне уже потихоньку ноет и хочет из самой зрелищной команды Германии на сегодня сбежать в мешок, а потом будет на всех обижаться, кроме себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 7 июля 2015, 06:51

      вряд ли продадут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 7 июля 2015, 06:41

      Ограничения сняли, теперь можно опять рвать рынок.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11