"Манчестер Сити" требует за Джеко 20 млн. евро

"Манчестер Сити требует за переход своего нападающего Эдина Джеко в "Рому" 20 млн. евро. Римляне уже договорились с боснийцем об условиях личного контракта, который будет рассчитан на 4 года с окладом 4,5 млн. евро за сезон, и пытаются убедить англичан немного снизить цену на 29-летнего футболиста - собщает Sky.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В прошлом сезоне Джеко провел в составе "горожан" 32 матча во всех турнирах и отметился шестью результативными ударами.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.