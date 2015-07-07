Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Манчестер Сити" требует за Джеко 20 млн. евро

    "Манчестер Сити требует за переход своего нападающего Эдина Джеко в "Рому" 20 млн. евро. Римляне уже договорились с боснийцем об условиях личного контракта, который будет рассчитан на 4 года с окладом 4,5 млн. евро за сезон, и пытаются убедить англичан немного снизить цену на 29-летнего футболиста - собщает Sky.

    В прошлом сезоне Джеко провел в составе "горожан" 32 матча во всех турнирах и отметился шестью результативными ударами.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 06:10
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Kolyash 7 июля 2015, 12:39

      Цена в 20 млн за Эдина адекватна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 7 июля 2015, 11:38

      За Джеко можно и нужно отвалить 20 лямов. Рома только выиграет от этого трансфера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 7 июля 2015, 11:32

      Думаю что Джеко еще скажет слово и Вольфсбург был не последним успехом. Его проблема та же самая, что и у Торреса и Фалькао - игнорируют партнеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 7 июля 2015, 11:30

      За 32 матча 6 голов не фонтан конечно... но и 20 млн. евро не много для него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:11

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:31

      10-15 за это полено - край.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 7 июля 2015, 08:57

      20 дохрена. за 12 в рому норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Arturros 7 июля 2015, 08:28

      Не даст Рома за этого дерева стоко денег.Так и будет до конца контракта лавку греть,либо мешок должен серезно снижать стоимость..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      CriRо 7 июля 2015, 07:47

      Зенит бери да покупай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      mamrik-09 7 июля 2015, 07:27

      Правильно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11