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    «Ростов» разгромил боснийский «Младость»

    «Ростов» наряду с другими российскими клубами сегодня провел контрольный матч, в котором уверенно расправился с соперником.

    5 июля,. Старо-Пазово (Сербия).

    «Ростов» (Россия) – «Младость» (Босния и Герцеговина) – 4:0 (2:0).

    Голы: 1:0 – Гацкан, 12; 2:0 – Полоз, 27; 3:0 – Полоз, 51; 4:0 – Бухаров, 66.

    «Ростов»: Джанаев, Трошечкин, Новосельцев, Баштут, Маргасов, Калачев, Гацкан (Думбия, 53), Канга, Полоз, Ахмаев, Бухаров.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    05.07.2015 21:24
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    Комментарии (26)
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    bezymec
    1436123283
    Вперед Сельмаш Вперед!!!!
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    АрсенБурбулятр
    1436126876
    в первый раз слышу про боснийскую Младость знаю есть в Черногории такой клуб, выступает в этом году в еврокубках, они вроде проиграли латышскому Спартаку дома 1-3, а этот видимо еще слабее
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    IKER-RAUL
    1436130711
    Ростову успехов в новом сезоне!
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    kkomov
    1436130981
    насчет батута улыбнуло - соккер не может без ошибок))
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    ЮГ РОССИИ
    1436150268
    Хорошее начало с крепкой командой.Ростов так держать.
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    RostovGorod1
    1436167402
    Хорошие начало игрового сезона, играли в своё удовольствие, надеюсь именно таким и будет этот сезон.
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436168993
    А Баштут это кто?
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    waren61rus
    1436174262
    Красавцы! Надеюсь сезон будет хорошим у нашей команды!
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    nahan
    1436190703
    Молодцы, ростовчане.
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    ologreds
    1694997665
    numo434879
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