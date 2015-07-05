Черевченко: «С «Лудогорцем» сыграли великолепно»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими мнениями после вчерашнего товарищеского матча команды против болгарского «Лудогорца» (2:0).



«Мы сыграли великолепно, особенно по движению. Настрой был хорошим, за него переживать не приходится. Этот матч мы изначально планировали как тренировочный, ведь наши сборники работали всего лишь неделю. Те, кто тренировался в Москве, выглядят уже нормально. По вчерашней игре могу еще выделить общекомандное давление», – сказал специалист.



Сезон РФПЛ «железнодорожники» начнут 19-го июля гостевым матчем против «Мордовии».



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