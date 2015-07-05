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    Черевченко: «С «Лудогорцем» сыграли великолепно»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими мнениями после вчерашнего товарищеского матча команды против болгарского «Лудогорца» (2:0).

    «Мы сыграли великолепно, особенно по движению. Настрой был хорошим, за него переживать не приходится. Этот матч мы изначально планировали как тренировочный, ведь наши сборники работали всего лишь неделю. Те, кто тренировался в Москве, выглядят уже нормально. По вчерашней игре могу еще выделить общекомандное давление», – сказал специалист.

    Сезон РФПЛ «железнодорожники» начнут 19-го июля гостевым матчем против «Мордовии».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 01:07
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    Комментарии (11)
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    Stut
    1436049530
    Молодцы паровозики!
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    Cool-Kurt Angle
    1436058564
    чет от бомбардира нет новостей,что им требуется персонал ))ночь прошла уже необычно =DD
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    Майкл59ru
    1436065209
    Обыграли сам Лудогорец. Ну теперь то точно попрёт )
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436069348
    Скоро старт...
    Ответить
    Поц
    1436069782
    Ждать осталось не долго, посмотрим первые туры. Товарнякам не верю!
    Ответить
    pashkov-vitaly2011
    1436075999
    Это ,конечно,радует.А кто из молодых участвовал в игре?
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    Просто мальчик
    1436102908
    Главное- набрать форуму за эти. Вперёд красно- зелёные!
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    Макалай Калкин
    1436109080
    Локомотив и великолепно как-то не вяжется))) Хотя, может, на фоне Лудогорца...
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    lange
    1436111619
    Может у Черевченко получится с \"Локо\".
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    ologreds
    1694997669
    numo434820
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