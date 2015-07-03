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    УЕФА снял с "Манчестер Сити" финансовые ограничения

    После изменения некоторых пунктов в правилах о финансовом фэйр-плей УЕФА закрыл ряд санкций в отношении "Манчестер Сити". Теперь клуб полностью соответствует заданным требованиям.

    С сегодняшнего дня с "горожан" снято ограничение на расходы в 49 млн евро, а также расширена заявка команды в матчах Лиги Чемпионов. Напомним, что ранее УЕФА полностью освободил французский "ПСЖ".

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    Источник: BBC

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    03.07.2015 19:40
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +10

      emirreal 11 июля 2015, 08:47

      ХорошенонапИ защитника нап.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 22:21

      Вот они разгуляются-то)

      0
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      Рейтинг: +12

      Bad Spenser 9 июля 2015, 00:45

      а у [Динамо] денег не хватило чтобы и с них сняли?

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 7 июля 2015, 02:33

      ураааааааааааааааааааааааааааааааааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 5 июля 2015, 10:46

      и платини будет петь песни про коррупцию в ФИФА ))))) смешной поганый утырок, убивающий Футбол!

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 4 июля 2015, 18:34

      купили арабы платини. сколько же они ему на оффшоры перевели интересно было фбр знать об этом. там не только фифа но похоже и уефа по уши в грязи.

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      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 4 июля 2015, 15:52

      платиня естественно ни при чем

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 4 июля 2015, 14:16

      Зато Динамо наказали...

      0
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 4 июля 2015, 12:42

      пора тратить БАБОСИЩЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 11:51

      Арабы урегулировать вопрос.

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