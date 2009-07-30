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    Йон Йенсен - статистика

    Тренер
    Имя Йон
    Фамилия Йенсен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 3 мая 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рандерс 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2009 Рандерс 0 : 4 Гамбург
    06.08.2009 Гамбург 0 : 1 Рандерс
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