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    Милошко Гошич

    Тренер
    Имя Милошко
    Фамилия Гошич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 29 марта 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ягодина 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.07.2012 Ягодина 0 : 1 Ордабасы
    12.07.2012 Ордабасы 0 : 0 Ягодина
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