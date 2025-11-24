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Артур Антунес "Зико" Коимбра
Новости
Артур Антунес "Зико" Коимбра - новости
Бразилия
3 марта 1953 (73)
Тренер
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Новости
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
24 апреля
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Легенда сборной Бразилии отреагировал на смерть Симоняна
2025.11.24 15:47
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории
2025.02.26 16:56
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Экс-тренера ЦСКА ограбили на Олимпиаде на 500 тысяч евро
2024.07.26 17:30
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FourFourTwo назвал топ-10 лучших бразильских футболистов в истории
2024.03.25 10:55
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Зико: «Жирков был для ЦСКА как Месси для «Барселоны»
2020.04.14 20:17
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2017.04.11 13:24
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Неймар сравнялся с Зико по голам за сборную
2016.09.07 10:10
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Виллиан: «В пробитии штрафных ударов учился у Роналдиньо и Бекхэма»
2016.02.27 17:11
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Зико не нашел должной поддержки в борьбе за пост президента ФИФА
2015.10.27 11:47
Зико хочет стать кандидатом в президенты ФИФА
2015.10.09 18:16
Илюмжинову предложили баллотироваться на пост главы ФИФА
2015.09.07 23:18
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Месси стал четвертым футболистом, забивавшим в ворота всех сборных из КОНМЕБОЛ
2015.09.05 11:11
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Зико просит поддержки у Федерации футбола Бразилии в борьбе за пост президента ФИФА
2015.07.29 20:34
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