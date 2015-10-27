Зико не нашел должной поддержки в борьбе за пост президента ФИФА

Бывший футболист сборной Бразилии Зико не смог подавать заявку на участие в выборах президента ФИФА.

«Вчера мы очень радовались, ведь нам обещали шесть голосов. Но теперь с поддержкой УЕФА Инфантино, выходом из борьбы Платини картина полностью поменялась», – признался Зико.

62-летний бразилец не получил должную поддержку УЕФА и Федерации футбола Бразилии. На его сторону встали лишь федерации Анголы и Сан-Томе и Принсипи, в то время как требуется не менее пяти голосов, чтобы официально зарегистрироваться в качестве кандидата на участие в выборах.