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    • Зико просит поддержки у Федерации футбола Бразилии в борьбе за пост президента ФИФА

    Зико просит поддержки у Федерации футбола Бразилии в борьбе за пост президента ФИФА

    Экс-наставник московского ЦСКА бразилец Зико, ныне тренирующий индийский «Гоа», запросил у федерации футбола Бразилии поддержку в борьбе за пост президента ФИФА.


    Кандидат в президенты организации должен заручиться поддержкой пяти федераций разных стран, чтобы получить возможность бороться за пост главы организации.Голоса должны быть представлены 26 октября, за полгода до выборов президента ФИФА, которые состоятся 26 февраля.

    Напомним, ранее на пост президента организации выдвинулся глава УЕФА Мишель Платини.
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    Источник: Sports.ru

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    29.07.2015 20:34
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    Комментарии (5)
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    qasi35
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    sir_Alex
    1438193979
    Не пройдёт
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    rawer
    1438199960
    у Гинера надо просить Зико, он знает кого покупать)
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    nahan
    1438225210
    С удовольствием услышал бы новость о выборе Зико на эту должность.
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    ologreds
    1694997518
    numo437155
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