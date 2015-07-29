Зико просит поддержки у Федерации футбола Бразилии в борьбе за пост президента ФИФА

Экс-наставник московского ЦСКА бразилец Зико, ныне тренирующий индийский «Гоа», запросил у федерации футбола Бразилии поддержку в борьбе за пост президента ФИФА.



Кандидат в президенты организации должен заручиться поддержкой пяти федераций разных стран, чтобы получить возможность бороться за пост главы организации.Голоса должны быть представлены 26 октября, за полгода до выборов президента ФИФА, которые состоятся 26 февраля.



Напомним, ранее на пост президента организации выдвинулся глава УЕФА Мишель Платини.