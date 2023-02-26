Стивен Черундоло
Тренер
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Черундоло
|Команда
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|19 февраля 1979
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Черундоло
|Команда
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|19 февраля 1979
|Дата
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 2 тур
|05.03.2023
|Лос-Анджелес
|3 : 2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|13.03.2023
|Лос-Анджелес
|4 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лос-Анджелес
|35
|2
|0
|33
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|05.03.2023
|Лос-Анджелес
|3 : 2
|Портленд
|13.03.2023
|Лос-Анджелес
|4 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|18.03.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|26.03.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Даллас
|02.04.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|09.04.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Остин
|16.04.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|23.04.2023
|Нэшвилл
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|30.04.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Хьюстон
|07.05.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|14.05.2023
|Реал Солт-Лейк
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|18.05.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Канзаc Сити
|21.05.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сан-Хосе
|01.06.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сент-Луис
|04.06.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Атланта Юнайтед
|11.06.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|18.06.2023
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|22.06.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сиэтл
|25.06.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|02.07.2023
|Даллас
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|09.07.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сан-Хосе
|16.07.2023
|Миннесота Юнайтед
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|21.08.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Колорадо
|27.08.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|04.09.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Интер
|10.09.2023
|Портленд
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|17.09.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21.09.2023
|Сент-Луис
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|24.09.2023
|Филадельфия Юнион
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|02.10.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|05.10.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Миннесота Юнайтед
|08.10.2023
|Остин
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|22.10.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|05.07.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Лос-Анджелес