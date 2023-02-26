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    Стивен Черундоло

    Тренер
    Имя Стивен
    Фамилия Черундоло
    Команда Лос-Анджелес
    Гражданство США
    Дата рождения 19 февраля 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Лос-Анджелес США. МЛС, 2 тур
    05.03.2023 Лос-Анджелес 3 : 2 Портленд США. МЛС, 2 тур
    13.03.2023 Лос-Анджелес 4 : 0 Нью-Инглэнд Революшн США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лос-Анджелес 35 2 0 33
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Лос-Анджелес
    05.03.2023 Лос-Анджелес 3 : 2 Портленд
    13.03.2023 Лос-Анджелес 4 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    18.03.2023 Сиэтл 0 : 0 Лос-Анджелес
    26.03.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Даллас
    02.04.2023 Колорадо 0 : 0 Лос-Анджелес
    09.04.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Остин
    16.04.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Лос-Анджелес
    23.04.2023 Нэшвилл 0 : 0 Лос-Анджелес
    30.04.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Хьюстон
    07.05.2023 Сан-Хосе 0 : 0 Лос-Анджелес
    14.05.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Лос-Анджелес
    18.05.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Канзаc Сити
    21.05.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Сан-Хосе
    01.06.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Сент-Луис
    04.06.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Атланта Юнайтед
    11.06.2023 Хьюстон 0 : 0 Лос-Анджелес
    18.06.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Лос-Анджелес
    22.06.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Сиэтл
    25.06.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    02.07.2023 Даллас 0 : 0 Лос-Анджелес
    09.07.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Сан-Хосе
    16.07.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Лос-Анджелес
    21.08.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Колорадо
    27.08.2023 Шарлотт 0 : 0 Лос-Анджелес
    04.09.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Интер
    10.09.2023 Портленд 0 : 0 Лос-Анджелес
    17.09.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    21.09.2023 Сент-Луис 0 : 0 Лос-Анджелес
    24.09.2023 Филадельфия Юнион 0 : 0 Лос-Анджелес
    02.10.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    05.10.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    08.10.2023 Остин 0 : 0 Лос-Анджелес
    22.10.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Лос-Анджелес
    05.07.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Лос-Анджелес
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