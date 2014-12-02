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    Альберто Лопес - статистика

    Тренер
    Имя Альберто
    Фамилия Лопес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 20 мая 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алавес 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.12.2014 Алавес 0 : 2 Эспаньол
    17.12.2014 Эспаньол 1 : 0 Алавес
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